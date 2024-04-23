– Какие у тебя планы на карьеру? Какой ты ее видишь?

– Все постепенно. Для начала хочу выиграть чемпионат, помогать команде, забивать, отдавать ассисты. Там посмотрим.

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– Если ты пройдешь карьеру как воспитанник Шахтера, станешь легендой клуба, будешь играть до 32-35 лет – тебя этот вариант удовлетворит полностью?

– Супер! Вообще супер.

– То есть, куда-то в Англию рвануть...

– Да ну, слушайте, мне уже 28 – какая Англия? Думаю, сейчас рынок такой, что ищут более молодых игроков, чтобы развивать их, чтобы они где-то выстрелили через сезон-два, – сказал Зубков в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, Александр выступает за Шахтер с августа 2022 года. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне вингер провел за дончан 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

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