"Каждый год то же самое, даже когда выигрываем титулы. Всегда мало, но мы делаем, что в наших силах. Такая вот ситуация. Очевидно, что другие клубы имеют большие возможности, чем Ливерпуль. Я постоянно должен повторять то же самое. Это не круто. Вообще-то мы говорим не о моих деньгах", – объяснил Клопп по поводу трансферов.

"Если ребенок попросит Феррари, вы ответите, что это слишком дорого": Клопп – о трансферах Ливерпуля

После такого объяснения журналисты спросили у Юргена, почему он не пойдет в другой клуб, где больше денег и возможностей. Тренер возмутился: "Но мой клуб Ливерпуль. Вот так все просто – это мой клуб. Вы предлагаете мне уволиться и ждать следующей работы? Честно, я не понимаю, чего вы от меня хотите".

Ливерпуль выбыл из борьбы за Беллингема из-за большой конкуренции. Однако клуб все равно каждый год делает топ-трансферы: ван Дейк (85 млн евро), Алиссон (60 млн), Кейта (60 млн), Жота (45 млн), Диас и Конате (суммарно 90 млн), Нуньес (80 млн) .