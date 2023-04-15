"Мне уволиться и ждать?" – Клопп возмутился после предложения бросить Ливерпуль
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп продолжает защищать политику клуба, который не может тратить много на футболистов.
"Каждый год то же самое, даже когда выигрываем титулы. Всегда мало, но мы делаем, что в наших силах. Такая вот ситуация. Очевидно, что другие клубы имеют большие возможности, чем Ливерпуль. Я постоянно должен повторять то же самое. Это не круто. Вообще-то мы говорим не о моих деньгах", – объяснил Клопп по поводу трансферов.
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После такого объяснения журналисты спросили у Юргена, почему он не пойдет в другой клуб, где больше денег и возможностей. Тренер возмутился: "Но мой клуб Ливерпуль. Вот так все просто – это мой клуб. Вы предлагаете мне уволиться и ждать следующей работы? Честно, я не понимаю, чего вы от меня хотите".
Ливерпуль выбыл из борьбы за Беллингема из-за большой конкуренции. Однако клуб все равно каждый год делает топ-трансферы: ван Дейк (85 млн евро), Алиссон (60 млн), Кейта (60 млн), Жота (45 млн), Диас и Конате (суммарно 90 млн), Нуньес (80 млн) .