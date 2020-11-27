Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в Аргентине на 61-м году жизни. После его смерти разгорелся серьезный скандал – один из сотрудников похоронного бюро сфотографировался у гроба с телом знаменитого футболиста. Фотография попала в сеть, а виновника инцидента уволили, но этим неприятности для него не ограничились.

Работник похоронного бюро сфотографировался у гроба Марадоны – его уволили

Как оказалось, возле мертвого Марадоны сфотографировались сразу трое мужчин, один из которых поднял большой палец вверх. Клаудио Фернандес (один из тех, кто сделал фото – прим.) прокомментировал инцидент, который возмутил всю Аргентину.

"Я работал в похоронном бюро много лет. Я не такой человек, который стал бы делать фото с телами, проявляя неуважение к покойникам. Как я могу все объяснить? Мы работали с телом, тогда подошел мой сын. Он, как любой мальчик своего возраста, поднял вверх большой палец и сфотографировался. Фотография сделана даже не на мой телефон.

Я получил множество угроз. Меня знают люди в моем районе. Мне присылают угрозы, обещают убить, сломать мою машину, угрожают моим детям. Хуже всего то, что я не публиковал никаких фото, они были опубликованы с другого телефона. Никогда не думал, что снимки окажутся в Интернете. Прошу прощения у семьи Марадоны за свой поступок", – цитирует Фернандеса Globo Esporte.

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