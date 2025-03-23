Тьягу Мотта был обеспокоен отсутствием реакции Ювентуса в матче с Фиорентиной. Перед игрой он попросил у своих подопечных продемонстрировать реакцию за поражение от Аталанты со счётом 0:4, но его команда уступила 0:3. После матча Мотта выглядел спокойно, и руководство клуба не оценило эту реакцию.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, боссы "Старой синьоры" хотели увидеть Мотту в гневе. Вместо этого на послематчевой пресс-конференции тренер заявил, что "надеется найти решения" и "не задавал бы себе слишком большое количество вопросов". Он настаивал на том, что сделал всё возможное к этому моменту сезона.

Во вторник Мотта встретился за обедом со спортивным директором клуба Кристиано Джунтоли и генеральным менеджером Маурицио Сканавино. Во время этой личной встречи Джунтоли не стеснялся в выражениях, вплоть до использования крепких фраз – для пущего эффекта. "Мне стыдно, что я тебя выбрал", – сказал он в присутствии Сканавино.

Ювентус сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка после 29 туров.

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