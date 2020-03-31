"Мне сломали ребра – это не те деньги, чтобы терпеть": экс-хавбек сборной Украины о реалиях "чемпионата Крыма"

Бывший полузащитник Таврии и сборной Украины Денис Голайдо рассказал о так называемом "чемпионате Крыма" и почему решил завершить карьеру в 2017 году.

"Играют восемь команд. Большинство из них финансирует власть и только двум, кажется, помогают спонсоры. Уровень чемпионата даже не могу с чем-то сравнить. Слабенький. Восемь команд играют в четыре круга между собой. На летних и зимних сборах какой-то кубок придумывают – между собой еще по пять раз сыграть. Когда я еще выступал, мы могли с одной командой семь-восемь раз за год сыграть.

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Меня поражает, когда я прихожу на матч, например, Крымтеплицы. А мне говорят на стадионе сто рублей за билет заплатить. Говорю: "Вы что, издеваетесь? Купить билет на Премьер-лигу Крыма?" Было бы прекрасно, если бы закончил, как при Украине – сыграть дома с Шахтером, Динамо, Днепром. Когда полный стадион, красиво закончил и ушел. А так ушел с пустого стадиона и все.

Просто за последний год перед окончанием карьеры мне два раза сломали ребра. И потом когда с Евпаторией играли, мне сломали голеностоп. Сказал, что хватит. Это не те деньги, за которые стоит эти переломы терпеть, чтобы потом инвалидом остаться. Когда уже закончил и переосмыслил, понимаешь, что там не доработал, там совершил ошибку. Тогда этого не видел. Но я не жалуюсь.

Слава богу, попал в сборную Украины, выиграл Кубок Украины. Выступал в таких командах, как Металлург, в Ужгороде у нас какой коллектив был. Не жалею, но понимаю, что могло быть намного лучше", – рассказал Голайдо в интервью Tribuna.

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