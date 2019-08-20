"Мне сказали, что переведут в дубль, и я не поеду на ЧМ-2006", – Леко – о последнем сезоне в Динамо

Бывший полузащитник Динамо Йерко Леко рассказал о том, как ему не улучшили условия контракта и угрожали отсутствием на чемпионате мира-2006.

"Незадолго до окончания контракта с киевским клубом Интер предложил за меня 8 миллионов евро. Я хотел перейти, но Игорь Суркис сказал, что я ключевой игрок команды, ее лучший легионер и он хочет видеть меня в Динамо и дальше. Мне стало очень приятно, я нормально воспринял отказ клуба на мою продажу.

Леко: Михайличенко – хладнокровный и ответственный тренер, у него все получится в Динамо

Тем временем мой контракт подходил к концу. Динамо начало покупать много игроков, пришли бразильцы и получили солидные контракты, которые были в несколько раз выше моего. Я хотел остаться в Динамо и вступил в переговоры по продлению договора, но руководство предложило мне те же условия, на которых я переходил 4 года назад. Я немало удивился – так как это было несправедливо по отношению ко мне.

Динамо не захотело повышать зарплату, а я отказался продлевать контракт. Руководство не ожидало такого поворота событий и сказало, что отправит меня в дубль на последние полгода, а я не смогу выступить на чемпионате мира-2006.

Леко: Михайличенко – хладнокровный и ответственный тренер, у него все получится в Динамо

Я позвонил тренеру сборной Хорватии Кранчару и посоветовался – как быть дальше? Он сказал, что проблемы вовсе нет, мне нужно играть за дубль, а в конце сезона я получу приглашение в сборную и сыграю на Мундиале. После чемпионата мира я перешел в Монако в статусе свободного агента.

Я не обижен и не разозлен на Динамо. Бизнес — есть бизнес. Я все понимаю", – сказал Леко FC Dynamo Nation.

Йерко Леко выступал в составе киевского Динамо с 2002 по 2006 годы, дважды став чемпионом Украины.