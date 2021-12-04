Юлия Пятова вспомнила, как ее будущий муж, вратарь сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов, позвал ее под венец.

"Мне просто пришло смс: "Давай поженимся". Я ответила: "Давай!". Вот и все. Вот и вся наша романтика.

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Почему нельзя было приехать домой и сказать это лично? Я его об этом спрашиваю до сих пор. Я ему это еще на смертном одре вспомню. Что он не встал передо мной на колено и не предложил руку и сердце. Андрей говорит, что так все делают предложение, а у нас получилось оригинально", – рассказала Юлия Пятова в программе "КраСавина".

Напомним, пара воспитывает четырех детей: дочерей Дарию, Милану и Майю, а также сына Льва.

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