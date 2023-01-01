"Мне предлагали Сток Сити, а я тогда знал 2,5 слова по-английски. "Все, едем". Там зарплата, ну... космос. Говорю: "Ну сейчас, сейчас".

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И так тянулось до конца контракта, но повторял: "Да подожди, еще не факт, что в Англию поеду". Поэтому английский не спешил учить. Оттягивал-оттягивал, вот как чувствовал, что не в Англии будем. И поехали в Испанию", – рассказал Коноплянка на YouTube-канале Влады Седан.

Напомним, после завершения контракта с Днепром Евгений в 2015 году в статусе свободного агента перешел в Севилью, где не смог полностью раскрыться. Дальше были попытки заиграть в Шальке и Шахтере. С февраля 2022 года выступает в польской Экстраклясе.

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