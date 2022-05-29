Победа в Лиге чемпионов 2021/22 стала лебединой песней для бразильца в составе "сливочных". Карьера Марсело в Реале подошла к концу.

Защитник, первым поднявший над головой кубок Лиги чемпионов, подтвердил свой уход из Реала после 15-ти лет в цветах "сливочных".

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"Невероятные эмоции, ведь это была моя последняя игра за Реал. Покидать Мадрид, выиграв Лигу чемпионов – это невероятно. Не могу назвать этот день грустным, наоборот – это большая радость, получить возможность уйти на такой ноте.

После разговора с руководством мы приняли это решение. Я решил, что так будет лучше. Отдал Реалу все, что мог. Мне удалось провести 15 лет в лучшем клубе мира. Трудно сейчас говорить, ведь я вижу своих одноклубников, членов семьи.

Никогда не думал, что я смогу выиграть Лигу чемпионов 5 раз. Помню молодых ребят, сыгравших свой первый финал, а сейчас это уже ветераны клуба. Невероятный момент", – цитирует бразильца AS со ссылкой на Movistar Plus.

Марсело перешел в Реал из Флуминенсе в 2007 году. За 15 лет в Мадриде бразилец выиграл 25 трофеев – рекордный показатель в истории клуба. Правда, в последних сезонах латераль уже не имел постоянной игровой практики. В сезоне 2021/22 Марсело сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста.

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