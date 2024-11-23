"С точки зрения результата игры – мы проиграли. Мы не смогли забить, а нам забили. Относительно самой игры, если говорить в целом, она мне понравилась. Мы старались действовать разумно и контролировать мяч. В первом тайме это иногда удавалось, а иногда нет. Во второй половине игры можно сказать, что Карпаты выигрывали, но меня это не волнует. Я видел, как мы владели инициативой, пытались продвигать мяч и создавать остроту. Не все получалось, но были неплохие предпосылки.

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Есть над чем работать: и гол с Кривбассом, и сегодняшний мяч были пропущены слишком легко. Считаю, что соперник очень хорошо разыграл эпизод, удачно отдал передачу и забил. Но это все равно простой гол, как и тот, что мы пропустили от Кривбасса. Нам нужно работать над этими моментами, устранять ошибки, которые дают соперникам фору в один мяч. Отыгрываться всегда тяжело.

Относительно общего ведения игры – мне понравилось, но нужно пересмотреть матч. Во втором тайме команда выглядела достаточно неплохо" – сказал Поздеев в эфире УПЛ ТВ.

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