Самый титулованный футболист мира Дани Алвес откровенно обратился к Лионелю Месси после победы Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

"Мне по**й, что ты мне скажешь, засранец. Этот бесов мир любит тебя, бесов футбол любит тебя. И те из нас, кто любит футбол, уважают тебя и поздравляют с этим моментом.

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Наслаждайся этим вместе с семьей и всеми проходящими мимо. Как бразилец и южноамериканец, я знаю, что это больше, чем просто победа на чемпионате мира. Да здравствует футбол и все, кто его любят", – написал Дани Алвес в своем Instagram .

Представитель мексиканского клуба Пумас в течение карьеры так и не смог покорить вершину под названием "Чемпионат мира". Месси это удалось в 35 лет благодаря победе над Францией накануне (3:3, пенальти 4:2).