"Тяжелое поражение от великого соперника. Мы многое делали хорошо, но Атлетико наносил больше ударов и хорошо защищался. В некоторых зонах было лучше. У Жироны было несколько хороших голевых ситуаций, но нам было трудно создавать острые моменты. Соперник имел большой потенциал, чтобы нанести какой-либо вред. Мне плохо, потому что утром мы работали над угловым, тем, как это делает Атлетико. У нас не получилось в важнейшей игре. Мы потеряли очки, не знаю, заслужено ли это или нет. Пора думать о том, что осталось, важно продолжать соревноваться по-прежнему.

Моменты Цыганкова и VAR-драма последних минут в видеообзоре матча Жирона – Атлетико

Как чувствуют себя Алейш Гарсия и Ориоль Ромеу? Надо подождать и посмотреть, как они будут развиваться. Ориоль попросил замену, потому что почувствовал напряжение в квадрицепсах, но он не заметил ничего важного. Насчет Алейша мы оценим.

Мы приложили большие усилия в начале игры, но в прогрессе были плохими. В конце Жироне не хватило ударов, глубины. Первые 15 минут были очень хорошие. Во втором тайме у обеих команд было по два-три чистых момента. Счет мог быть в любую сторону, и им удалось сделать его в свою пользу. Надо поднять голову.

Атлетико очень хорошо доминировал в зонах, они очень опасны и имеют отличных игроков. Это правда, что мы хорошо справились с мячом, но он убежал от нас на 94-й минуте, на угловой, который мы плохо отработали. Нам не хватало ясности, но я доволен отношением и имиджем команды", – цитирует наставника Жироны AS.

Напомним, что Жирона занимает 12 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. Виктор Цыганков против Атлетико отыграл почти весь матч. Результивными действиями, к сожалению, он не отметился.

Цыганков едва не наказал Симеоне – топ-момент и пас под выход один на один не спасли Жирону от поражения Атлетико