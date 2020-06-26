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"Мне отключали микрофон в "Великом футболе", – Ирина Блохина призналась о жестких рамках работы на ТВ

26 июня 23:42 - Читати українською
"Мне отключали микрофон в "Великом футболе", – Ирина Блохина призналась о жестких рамках работы на ТВ
Александр Денисов и Ирина Блохина / Фото из открытых источников

Экс-ведущая программы "Великий футбол" Ирина Блохина вспомнила работу в проекте во время Евро-2012.

"Тогда меня в Украине не настолько знали, а в "Большом футболе" не давали быть настоящей. Это было 8 лет назад. Я приехала из Америки, где училась, развивалась, чтобы вернуться работать в Украине. И чтобы быть такой, какая я есть . Но меня поставили в очень жесткие рамки.

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В результате все видели картинку, где я стояла: "Снова здрасте, с вами я – Ириша Блохина". Был создан определенный имидж, в который меня зажали. Случалось даже, что мне специально отключали микрофон", – цитирует Блохина Tribuna.

Напомним, сейчас Ирина работает тренером сборной Украины по художественной гимнастике.

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Александр Денисов Футбол 1
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