"Да, я бы оставил Довбика в Роме, мне он нравится. По моему мнению, ему нужен был бы еще один нападающий рядом. Де Росси сказал мне, что он – сильный парень, что он обеспечивает глубину, что имеет силу. Поэтому я оставил бы его. По моему мнению, он может прогрессировать дальше", – сказал Тони в интервью Il Romanista.

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Добавим, что на протяжении своей футбольной карьеры Лука Тони выступал за Рому, Баварию, Ювентус и другие клубы. Также в его активе 47 матчей за национальную сборную Италии, в которых он забил 16 голов. В 2006 году нападающий стал чемпионом мира в составе "Скуадры Адзурры".

Напомним, Артем Довбик перешел в римский клуб летом 2024 года из испанской Жироны. В нынешнем сезоне игрок провел 42 поединка за свой клуб, забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.

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