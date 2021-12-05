"Когда получил травму, начал изучать случаи спортсменов старше 30 лет, которые имели серьезные травмы и очень хорошо восстанавливались.

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Диего – мой замечательный друг, и разговор с ним мне очень помог. Я видел документальный фильм о травме, а также попытался глубже разобраться в проблеме Фелипе Мело и Рафиньи, когда он играл за Барселону. Даже если травмы не похожи друг на друга, вы узнаете процесс восстановления. К тому же, мне очень помогла поддержка Джоэля Мораэса и Зе Роберто.

У меня никогда не было такой травмы. Конечно, это огорчает, особенно в тот момент, когда были важные матчи со сборной и Шахтером. Это огорчало, но я очень сосредоточен, и мне постоянно помогали мои родственники и друзья. Это делает любого спортсмена более сильным.

Я убрал всю пищу, которая воспаляла мое тело, и заменил ее пищей, которая могла бы помочь с заживлением и обезвоживанием. Это сработало очень хорошо. Другим ключевым моментом была операция в Барселоне. Я всем очень благодарен. Это возвращение вызывает большое волнение", – цитирует Мораеса Globo.

Напомним, последний раз Жуниор выходил на поле еще в апреле. Недавно нападающий вернулся к тренировкам в общей группе "горняков".

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