"Мне очень нравится украинский футбол", – английский фанат Металлиста 1925 рассказал о любви к харьковскому клубу

Английский болельщик Металлиста 1925 Нил Холлоуэй вспомнил, как начал болеть за Металлист и объяснил, почему выбрал украинскую команду.

"Я впервые приехал в Украину в 2000 году. И в первый день я сразу попал на матч сборных Украины и Польши. Тогда, к сожалению, украинская сборная проиграла. Я жил в Киеве с 2000 по 2003, а затем с 2007 по 2008 годы.

Мне очень нравится ваш футбол, нравится, как играют украинские клубы в европейских турнирах, как проходит ваш национальный чемпионат. Вообще, история футбола в Украине очень захватывающая...

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Впервые я заинтересовался Металлистом, когда команда приехала играть в столицу против ЦСКА. Тогда я жил в Киеве. Приехало много фанатов из Харькова и все они были в желтых футболках. До этого в Украине я не видел столь страстных фанатов. Потом меня отправили в командировку в Харьков и через интернет-форум фанатов я договорился встретиться и вместе посетить игру. Это был матч против Кривбасса, который закончился вничью 0:0. Я был действительно поражен стадионом и влюбился в клуб и город сразу. У меня в Харькове с тех пор есть настоящий друг, с которым мы дружим вот уже 18 лет. Его зовут Анатолий (Хамаев – прим. Футбол 24) и он работает в клубе Металлист 1925.

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Когда исчез футбольный клуб Металлист, я был очень расстроен. Но потом энтузиасты – большие поклонники футбола – создали клуб Металлист 1925, и я стал его поклонником. Очень рад, что болельщики принимают участие в управлении клубом, это действительно народная команда. Теперь я смотрю трансляции матчей Металлиста 1925 года в интернете, читаю все новости о команде на официальном сайте. Когда в марте на работе мне дали две недели отпуска, я решил, что обязательно поеду в Харьков и поддержу команду в таком важном матче (против СК Днепр-1 – прим. Футбол 24)", – цитирует болельщика официальный сайт Металлиста 1925.