"Мне нужен Зинченко, он будет у меня в первой команде", – Варга вспомнил разговор с легендарным тренером

Известный агент Шандор Варга вспомнил свой разговор с экс-тренером Арсенала Арсеном Венгером о трансфере тогда еще совсем юного Александра Зинченко.

"Помню, когда Арсен Венгер впервые обратил внимание на Зинченко, ему было 17 лет. Александр играл тогда в юношеской Лиге чемпионов за Шахтер. Они дома победили Арсенал.

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И тут меня набирает Венгер: "Мне нужен Зинченко, он будет у меня в первой команде". Я ему возразил – мол, нет игр за сборную, у вас в Англии действуют такие правила. Арсен ответил: "Шандор, ну какие правила? Если я смогу доказать, что этот игрок мне нужен, то ему дадут рабочую визу. Это уже моя забота", – цитирует агента Спорт-Экспресс.

Напомним, Зинченко покинул Шахтер в 2014 году. После одного сезона в Уфе украинец в 2016 году перешел в Манчестер Сити.

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