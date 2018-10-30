"Мне нравится стратегия Аньелли в Ювентусе", – неожиданное заявление Моуринью

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью выразил комплименты президенту Ювентуса Андреа Аньелли.

"Перед матчем я сказал мистеру Аньелли: когда я покинул Интер, вы выиграли 7 чемпионств подряд, и, скорее всего, выиграете в этом сезоне 8. Он ответил, что не хочет 8, а хочет 10 подряд. Думаю, это фантастическая ответ.

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На самом деле, кроме 7 Скудетто подряд они подписали Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Эмре Джана и Жоау Канселу: значит, они хотят больше и больше. Считаю, что они хотят оформить триплет, и если не в этом году, им удастся это сделать в следующем. Если не получится в следующем, они будут стремиться дальше.

Если коротко, я не собираюсь анализировать структуру, поэтому даже не знаю ее, но мне нравятся критерии и принципы, которые они используют для планирования будущего", – цитирует Моуринью Джанлука Ди Марцио.

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