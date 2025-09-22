"Мне нравится стиль последних трех матчей. В воскресенье мы сыграли фантастический матч в Ньюкасле, и это было тяжело, потому что соперник был сложный, как и сегодня. Мы заслужили победу. Я доволен. Мы забили три гола, а это не всегда легко в матчах с сильным соперником. Я не хочу говорить о нем, хочу говорить о своей команде. Нам надо сосредоточиться на своей игре и своем плане на матч.

У нас 27 футболистов, и важно, чтобы все были в хорошей форме. Ольмо провел отличный матч. То, что Рашфорд не вышел в стартовом составе, нормально, у нас матчи каждые три-четыре дня. Надо контролировать его игровое время. Вы сами видели, что может произойти, в случае с Фермином. Маркус много играл, и надо это иметь в виду.

Мы решили заменить Рафинью в перерыве, потому что у него была желтая карточка, и мы не хотели его потерять, вот и все", – цитирует Флика Marca.

Барселона разгромила Хетафе – Ферран Торрес оформил дубль, Рашфорд отдал ассист