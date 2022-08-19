Руководство "шмелей" не столь очаровано идеей пригласить 37-летнюю звезду, чтобы начинать серьезные переговоры.

"Роналду – паршивая овца в раздевалке МЮ": главный хейтер Криша требует выбросить его из команды

"Мне нравится этот игрок. Безусловно, очень увлекательной выглядит идея увидеть игру Роналду на Сигнал Идуна Парк. Впрочем, никаких контактов между сторонами нет. Вам следует перестать обсуждать эту тему", – приводит слова Вацке Sport1.

Напомним, Роналду отчаянно хочет покинуть МЮ ради участника Лиги чемпионов, но пока ни один из грандов не готов приглашать ветерана с гигантской зарплатой.

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