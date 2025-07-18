– В этой команде много лидеров; прошлом году я сыграл всего десять матчей. Мне нравится идея быть одним из лидеров, примером для младших игроков и иметь возможность поддержать тех, кто, возможно, имеет опыт, но является новичком в команде. Лидеры важны, но самое главное – это быть командой.

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– Виейра отмечал, что хотел бы попробовать вас на позиции плеймейкера.

– Мне нравится эта позиция, и если он посчитает, что я смогу там хорошо проявить себя, я открыт к этому. В своей карьере я играл на разных амплуа: как восьмой номер в национальной сборной и как нападающий в Аталанте. В прошлом году я также выступал перед защитой, и это для меня не проблема. Я понимаю, чего от меня хочет тренер, поэтому мне просто нужно сосредоточиться на качественных тренировках.

– Гронбек, Станчу и Карбони – это новые игроки. Что вы о них думаете?

– У них есть качество и опыт. Я хорошо знаю Станчу – мы были соперниками в Бельгии, а впоследствии играли вместе в национальных командах. Конкуренция – это хорошо, она стимулирует. Но, опять же, мы – одна команда, а соперники – это другие, – сказал Малиновский для Tuttomercatoweb.

Напомним, что прошлый сезон Малиновский почти полностью пропустил из-за травмы. За это время он успел сыграть 10 матчей во всех турнирах и сделать 3 голевые передачи.

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