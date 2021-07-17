"Мне нравились Папен, Шевченко, Мальдини": Жиру раскрыл мотивы перехода в Милан
Форвард Оливье Жиру прокомментировал свой переход в Милан, вспомнив детские и юношеские футбольные предпочтения.
"Моя цель – выиграть несколько трофеев. Поэтому я играю в футбол. Я хочу побеждать снова и снова. Чувствую себя маленьким ребенком, которому почти 35 лет.
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В детстве и юности мне нравились Жан-Пьер Папен, Андрей Шевченко и, конечно, Паоло Мальдини. Эта команда заставила меня мечтать, я также был большим поклонником Марко ван Бастена. Милан имеет богатую клубную историю, поэтому я хотел присоединиться к клубу", – цитирует Жиру Sky Sports.
К слову, 34-летний форвард подписал с "россонери" контракт на 2 года. Последние девять сезонов Оливье провел в Лондоне, где играл за Челси и Арсенал.
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