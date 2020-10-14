"Я думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили. Они до конца исполняли. Это их победа. Это только они.

Украина – Испания: известно количество болельщиков на НСК Олимпийский

Я рад, что мои слова действуют. Они молодцы. Они приняли этот урок после 1:7. Для нас сегодня информативно этот матч много подсказал. В будущем нам будет проще, будем варьировать. У нас есть возможность менять тактику по ходу игры.

Мы сейчас не в состоянии конкурировать кадрово с Испанией. Но мы выиграли всю борьбу, подбирали мячи. Мы хотели выиграть и выиграли. Игра без мяча была основным принципом сегодняшней победы. Мы знали, что будем без мяча. Знали, что они оставят нам шансы. Нам надо было двигаться, перекрывать, создавать численное преимущество. Колоссальная работа.

Кто-то должен в сборной задуматься, есть конкуренция. Очень много положительных моментов. Командная игра и самоотдача – составляющие успеха", – сказал Андрей Шевченко в эфире программы "Головна команда".

Напомним, сборная Украины победила Испанию в тяжелом поединке впервые в своей истории (1:0).

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