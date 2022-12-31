"Кто виноват, что у Динамо нет нападающего уже 10 лет? Президент. Луческу бьет тревогу уже давно. Мне не стыдно за то, что я говорю о Динамо. Вижу, что есть. Когда Динамо я "гоняю", это не говорит о том, что его ненавижу.

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Я хочу гордиться Динамо, а не так, как сейчас. Раньше футболку Динамо Киев одеть, все гордились этим и автографы у игроков брали, а сейчас скажут "торпедовец". Возвращаясь к проблеме с нападающими Динамо. Сколько заработали в еврокубках? Пусть 50 млн евро. Купили Рамиреса, не знаю за сколько, но зачем? Усилил? Нет. Сколько лет это уже длится?", – поделился Леоненко в программе Пряма Червона на YouTube.

Добавим, что все номинальные форварды Динамо (Супряга, Рамирес, Шкурин, Кулач) забили всего 2 гола в первой половине сезона 2021/22 в УПЛ, а конкуренцию выиграл Денис Гармаш, в 17 матчах чемпионата забивший 7 мячей.

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