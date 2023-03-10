"Обнять старых друзей, которых я оставил в России и Украине, – это то, по чему я скучаю больше всего. Когда ты выиграешь титулы, когда ты выиграешь чемпионаты, эти воспоминания мимолетны. То, что действительно остается в памяти, – это путь, который ты прошел с хорошими друзьями, чтобы добиться успеха.

Экс-тренер Динамо и сборной Украины готов рассмотреть предложения из России

Различий между россиянами и испанцами нет, мы очень похожие люди, мы близки почти по всем параметрам. В каждой стране есть хорошие и, скажем, плохие люди. Мы похожи друг на друга больше, чем люди думают по всему миру!

В Испании и в помине нет никакой русофобии. Мы считаем что, обычные люди, ни в чем не виноваты. Мне не стыдно, что я работал в России", – цитирует Рианчо пропагандистсткое "СМИ".

Это не в первый раз, когда Рауль Рианчо демонстрирует свои двойные стандарты и недалекие мнения. Недавно испанский специалист открыто заявлял, что российские спортсмены "ни в чем не виноваты" и ему их жаль. Также Рианчо публично рассказал, что готов вернуться работать в страну-агрессор.

Напомним, что испанец работал в штабе Сергея Реброва в Динамо, а затем стал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. В России он тренировал Спартак и Рубин.

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