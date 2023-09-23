"Холанд имел невероятные моменты и мог бы уже забить 14-15 голов. Это значит, что мы играем хорошо. По количеству моментов у Холанда я всегда могу определить, хорошо ли играет команда. Когда моментов нет, то у нас что-то идет не так.

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Мой совет – не критикуйте Эрлинга слишком сильно. Критикуйте защитника, тренера, но никогда – забивающего форварда. Ибо когда он забьет, то вы окажетесь в положении, когда придется просить прощения.

Мне не спится из-за упущенных моментов Холанда (смеется). Но с каждой неделей он становится все лучше. Всегда сложнее набрать ритм без предсезонки. Мы ездили в турне в Японию и Южную Корею, поэтому времени на тренировки было мало", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Несмотря на все проблемы, именно Холанд возглавляет бомбардирскую гонку АПЛ – 7 голов в 5 турах. У ближайших преследователей на 3 мяча меньше.

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