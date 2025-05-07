“Мне не повезло, что в футбольной ассоциации за короткий промежуток времени произошло много изменений. Я подписал контракт в феврале, но перед моим первым матчем генеральный директор [Питер Боссарт] уже ушел.

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Я знал трех глав, четырех спортивных директоров и двух технических директоров. Речь больше не шла о единой ассоциации. Поскольку подход тоже изменился, мне стало труднее работать", – цитирует Тедеско VI.

Напомним, что у Тедеско был конфликт с Тибо Куртуа. 39-летний тренер в общей сложности провел 24 матча во главе сборной Бельгии, однако на последнем чемпионате Европы "красные дьяволы" в итоге потерпели поражение в 1/8 финала от Франции. Его сменил Руди Гарсия.

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