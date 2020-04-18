"Мне не понравилось": Сикан – о стажировке в ПСЖ и Вильярреале

Форвард донецкого Шахтера Даниил Сикан поделился впечатлениями от увиденного во время стажировки в европейских топ-клубах.

"В 16 лет ездил в ПСЖ, тренировался с U-17. Обычная команда, ничего особенного – у нас в Украине такие же игроки, как и там. Не было юного Неймара или еще кого-то. И тренировки тоже вполне обычные: квадрат, разминка. Помню, в квадратах участвовали все тренеры, и если кому-то бросали между ног, вся команда взрывалась и начинала кричать. Атмосфера хорошая.

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Еще одна стажировка была в Вильярреале. Туда ездил не один, а еще с несколькими игроками Карпат и двумя тренерами из Украины. Занимались с U-16 и U-17. Там мне футбол вообще не нравился. Во время тренировочной игры я мог мяч получить один раз. По сути, все время стоя: два защитника и вратарь на мини-поле между собой пасуются, их накрывают. Держание мяча, но все плавно и очень спокойно. Мне не понравилось", – сказал Сикан в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Даниил начал профессиональную карьеру футболиста в львовских Карпатах – в августе 2018-го дебютировал в УПЛ в матче против луганской Зари. В январе следующего года за 150 тысяч евро перешел в лагерь "горняков". В текущем сезоне провел за главную команду три поединка в УПЛ и одну игру в Лиге чемпионов.

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