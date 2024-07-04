Экс-коуч Шахтера и Динамо Мирча Луческу признался, что хотел бы вернуться к работе наставника.

"Я отказался от многих предложений. Мне не нужны деньги, но я готов.

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Главное – тренировать, чтобы быть на первом месте. Даже если это будет команда из Серии B, C или D, если меня позовут", – цитирует Луческу Gsp.ro.

Напомним, после ухода из Динамо (в ноябре 2023 года) 78-летний специалист остается без работы. СМИ сватали его в ряд клубов (Бешикташ, Полесье и даже возвращение в Киев). В мае 2024 года сообщалось, что Луческу займет должность вице-президента бухарестского Рапида, а также станет советником главного тренера команды Нила Леннона.

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