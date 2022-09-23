"Много причин побуждают меня продолжать играть. Я чувствую, что еще достаточно силен и конкурентоспособен. Чувствую себя частью золотого века спорта. Я в том возрасте, что могу завершить карьеру, когда захочу. Я контролирую ситуацию, но за каждым моим решением всегда есть причины.

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Я вернулся в Парму, потому что я счастливый человек, который увидел, как гордятся фанаты тем, что я снова окажусь в воротах их команды. За карьеру я выиграл множество трофеев, но есть и те, которые я взять не смог. Я счастлив, что боролся за них, но лично я достигал успехов благодаря любви болельщиков. И мне не нужны восемь побед в Лиге чемпионов, чтобы знать, насколько я хорош. Даже без трофея Лиги чемпионов я знаю, чего стою.

Критика – это мое топливо. Чем старше я становлюсь, тем сильнее она меня мотивирует. Когда ты молод, она причиняет тебе боль. Есть риск, что она сломает тебя. Когда становишься старше, ты видишь в ней стимул. Иногда я действительно нуждался в этой критике и обращал внимание на то, кто именно меня критикует", – цитирует Буффона Football Italia.

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