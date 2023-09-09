"Без ложной скромности скажу, что предложения были и раньше, потому что есть постоянный интерес клубов ко мне. Однако мое фундаментальное видение ситуации, начиная с 2012 года и до сегодня, заключается в том, что Реал всегда на первом месте.

Англия – Украина: Лунин нашел явное преимущество над фаворитами группы

Глупо ли в моем возрасте отказываться от больших денег? Могу лишь повторить. Я счастлив и доволен в Реале, и пока это так, не думаю о других вариантах. И мне не нужно тешить свое эго этими историями о выгодных предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и Реале, и не устанавливаю для себя никаких ограничений", – цитирует хорвата Sportske.

Напомним, что Лука Модрич выступает за мадридскую команду с 2012 года. Полузащитник провел за "сливочных" 492 матча во всех турнирах. Летом слухи отправляли хорвата в разные клубы, впрочем, он решил продолжить выступать за Реал.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків