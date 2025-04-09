Франческо Тотти прокомментировал поездку в Россию, во время которой принял участие в церемонии вручения премии Rb International Award – одного из важнейших мероприятий в сфере спорта и ставок в стране-террористке.

"Мне не нужно отвечать на критику. Я приехал, потому что меня пригласили на спортивный вечер. И я с удовольствием принял это предложение. Я хотел бы поблагодарить итальянцев, с которыми я познакомился между вчерашним и сегодняшним днем. Я встретился со своими болельщиками и увидел старых товарищей по команде. Это была замечательная встреча.

Тотти лишь прикрывался словами о служении спорту – он поехал в Россию не бесплатно

Современному футболу не хватает души. Сейчас игроки больше сосредоточены на физике, чем на технике. Когда-то футболисты проявляли большую преданность своим клубам, тогда как сегодня футбол стал больше похожим на бизнес. О чём я сожалею? Что не смог сыграть с Роналдо", – цитирует Тотти Voce Giallorossa.

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