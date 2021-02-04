В своем последнем видеообращении Марадона говорит с врачом Леопольдо Луке, который опекался легендой до его смерти.

"У меня остался шрам, но я в порядке. Вообще-то мне не нравятся такие интимные моменты, но в окружении хороших людей я открываюсь. Целую тебя, Луке", – сказал Марадона.

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Видео было записано за несколько дней до смерти аргентинца. Накануне он перенес операцию на мозге.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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