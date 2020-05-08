"Мне не хватило времени": испанский экс-тренер Карпат готов снова работать в Украине

Бывший наставник "зелено-белых" Серхио Наварро поделился мыслями относительно своей работы во львовском клубе.

"Опыт работы в Карпатах был для меня первым в самостоятельной тренерской работе. Я и мои помощники знали, что нам будет крайне трудно. Мы имели не так много времени, но должны были быстро дать результат. Сразу оказались под давлением. Чтобы изменить систему команды и достичь результата, нужно было выполнить большой объем работы за короткое время. Мы имели собственный план, как достичь успеха в построении системной работы в Карпатах. Но в футболе что-то серьезное создать за короткий отрезок не так просто.

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Несмотря на то, что мы так и не добились нужного результата, считаю, что очень многое моя команда смогла сделать во Львове ради дальнейшего развития клуба. Мы работали, честно отдаваясь нашему делу на 100 процентов. После того, как покинул Карпаты – пересмотрел все матчи команды, когда я руководил ею. Если бы мы имели больше времени и работали дальше, то достигли бы большего. Игроки уже начали меняться, понимать, чего от них требуют. Нужно было терпение, чтобы преодолеть неудачи.

Я ни о чем не жалею. Карпаты стали для меня прекрасным опытом в тренерской работе. Я полюбил этот клуб. Пытался делать все, чтобы он стал успешным и лучшим. Я хочу расти как тренер, поэтому если будут интересные предложения из Украины – готов их рассмотреть", – сказал Наварр в интервью изданию Gazeta.ua.

Напомним, Серхио возглавил Карпаты в июне 2017 года. 12 сентября после разгромного поражения от Вереса 1:6 был уволен из львовского клуба. Сейчас 40-летний испанец работает ассистентом тренера в Леванте.

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