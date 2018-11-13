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"Мне не было бы больно видеть Неймара в Реале", – Иньеста оценил вероятность перехода бразильца в мадридский клуб

15:47 75 Читати українською
"Мне не было бы больно видеть Неймара в Реале", – Иньеста оценил вероятность перехода бразильца в мадридский клуб
Неймар и Иньеста / фото из соцсетей

Экс-капитан Барселоны Андреас Иньеста заявил, что его не огорчит переход бывшего одноклубника, а ныне форварда ПСЖ Неймара в Реал.

"Мне не было бы больно видеть Неймара в Реале. Если это должно произойти, это случится. Мадрид усилился бы еще одним хорошим игроком.

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Что случилось с Барсой? У них есть уникальные игроки и команда, которая способна выигрывать все титулы.

Говорить, что Неймар не мог бы вернуться в Барселону, было бы категорически. Очевидно, он продолжает быть одним из лучших и способен создавать разницу на поле, но будет очень нелегко вернуться", – цитирует Иньесту El Larguero.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона Барселона Андрес Иньеста Андрес Иньеста Неймар Неймар
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