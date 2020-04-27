"Мне нас*ать, хочет он общаться со мной или нет": Милевский – о конфликте с Бойко

Форвард брестского Динамо Артем Милевский поделился мыслями относительно давнего карточного конфликта с голкипером киевлян Денисом Бойко.

"До сих пор меня эта история гложет. Да и на эту тему я столько уже говорил. Сколько можно ее распространять? Была и была история. Я не хочу общаться с этим человеком. Вот и все. Может, и он не хочет со мной общаться. И нас*ать мне – хочет он или не хочет. Может, и ему нас*ать – хочу я или не хочу.

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У нас даже мыслей не было – кого-то обмануть. Он недавно дал интервью и сказал, что Селезнев – его лучший друг. Для меня это странно. Зная Селю. Бог с ним", – сказал Милевский в эфире Youtube-канала "Миля".

Напомним, во время совместных выступлений за киевский клуб между игроками произошел конфликт во время игры в карты. Как следствие, оба футболиста перестали общаться между собой.

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