"Мне надоело защищаться", – Куман ответил на вопрос о потенциальном уходе из Барселоны
Главный тренер Рональд Куман уже устал от слухов относительно своего будущего.
"Моя отставка? Никто мне ничего об этом не говорил. Это правда, что президент Лапорта приезжал сегодня, но я не виделся с ним, он готовился к матчу.
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Он мне ничего не сказал, но у меня есть уши, у меня есть глаза, и я знаю, что много информации просачивается наружу. Мне надоело защищаться. Все могут проанализировать ситуацию в клубе и команде", – цитирует Кумана Marca.
Уже несколько недель испанские СМИ форсируют информацию, что нидерландский специалист проводит свои последние матчи в кресле наставника "блаугранас". 2 октября Барса поедет в гости к Атлетико, эта встреча и может стать последней для Кумана.
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