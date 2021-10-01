"Моя отставка? Никто мне ничего об этом не говорил. Это правда, что президент Лапорта приезжал сегодня, но я не виделся с ним, он готовился к матчу.

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Он мне ничего не сказал, но у меня есть уши, у меня есть глаза, и я знаю, что много информации просачивается наружу. Мне надоело защищаться. Все могут проанализировать ситуацию в клубе и команде", – цитирует Кумана Marca.

Уже несколько недель испанские СМИ форсируют информацию, что нидерландский специалист проводит свои последние матчи в кресле наставника "блаугранас". 2 октября Барса поедет в гости к Атлетико, эта встреча и может стать последней для Кумана.

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