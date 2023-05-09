"Я не понимаю, зачем играть в Саудовской Аравии. Ради того, чтобы заработать много денег, которые уже были заработаны раньше? Мне кажется это жалки.

Месси определился по поводу своего будущего – источник раскрыл, где сыграет Лео в следующем сезоне

Месси должен заниматься тем, что он любит, он должен быть сам себе начальником", – приводит слова легенды Marca.

Считается, что по окончании контракта с ПСЖ аргентинец продолжит свою карьеру именно в Саудовской Аравии. СМИ подчеркивают, что контракт Месси с арабским клубом уже согласован.

Возвращение Месси: лучший игрок Барсы может уйти, чистка на 200 миллионов, вдвое меньший стадион и другие препятствия