"Мне это очень нравится", – Касильяс оценил работу женщины-арбитра в матче Бундеслиги

Вратарь Порту Икер Касильяс поддержал Бибиану Штайнхаус, которая была арбитром матча 22-го тура чемпионата Германии между Аугсбургом и Баварией (2:3).

"Я смотрю Бундеслигу, а именно сейчас матч Аугсбург – Бавария. Женщина-арбитр – мне это очень нравится! Футбол должен расти и меняться", – написал Касильяс в Твиттере.

Аугсбург – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матч

Напомним, 39-летняя Штайнхаус стала первой в истории женщиной-арбитром в Бундеслиге, отработав на матче между Гертой и Вердером в сентябре 2017 года.

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