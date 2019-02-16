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"Мне это очень нравится", – Касильяс оценил работу женщины-арбитра в матче Бундеслиги

17:18 21 Читати українською
"Мне это очень нравится", – Касильяс оценил работу женщины-арбитра в матче Бундеслиги
Икер Касильяс / фото из соцсетей

Вратарь Порту Икер Касильяс поддержал Бибиану Штайнхаус, которая была арбитром матча 22-го тура чемпионата Германии между Аугсбургом и Баварией (2:3).

"Я смотрю Бундеслигу, а именно сейчас матч Аугсбург – Бавария. Женщина-арбитр – мне это очень нравится! Футбол должен расти и меняться", – написал Касильяс в Твиттере.

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Напомним, 39-летняя Штайнхаус стала первой в истории женщиной-арбитром в Бундеслиге, отработав на матче между Гертой и Вердером в сентябре 2017 года.

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Германия22 турSGL-арена (Аугсбург)

Аугсбург - Бавария: Пятница 15 февраля 2019

Аугсбург
Матч окончен
2 : 3
Бавария
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Икер Касильяс Икер Касильяс Германия жінка-арбітр Бибиана Штайнхаус Бибиана Штайнхаус Аугсбург - Бавария
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