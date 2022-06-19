Главный тренер Динамо Мирча Луческу принял извинения от канала "Футбол" за недостоверную информацию о его отсутствии в Украине.

"Люди, которые предоставили Вам такую ​​информацию, плохо меня знают. Возможно, хотели испортить мне имидж, ведь общество быстро подхватывает негатив. Но это не проблема. Я выполняю свою работу.

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Прибыл сюда, чтобы продемонстрировать, что жизнь в Киеве и в Украине продолжается. Люди возвращаются к жизни, а футбол – важная его составляющая.

Я начал подготовку со своими игроками, мы должны быть примером для всех спортсменов. Насколько это возможно, мы должны продолжать заниматься спортом в Украине. Это очень важно, ведь люди думают только о войне и ужасных вещах, сопровождающих ее. Действительно, это часть нашего настоящего. Другая часть – спорт, культура, то, что имеет чрезвычайную ценность для нас, что помогает компенсировать негатив. Вижу свою обязанность в том, чтобы помочь", – сказал Луческу в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в субботу, 19 июня, телеканал "Футбол" заявил, что Луческу не приехал в Киев и остался в Румынии, а Динамо до сбора в Швейцарии будет тренировать Олег Гусев. Впоследствии киевский клуб эти слухи опроверг, а румынский специалист лично провел вечернюю тренировку "бело-синих".

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