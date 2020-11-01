"Мы сильно пострадали от этого, с таким поражением ты входишь в историю Барсы. В этом есть доля моей вины. Однажды я напишу об этом. После отставки я узнал, что решение о моем увольнении было принято до 2:8. Я узнал о всем.

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Вернуться к работе? Не особо и хочется... Мне хорошо дома, на море, с этими знаменитыми коровами. Я уже не скучаю. Ты никогда не услышишь, как я жалуюсь. Я в футболе уже 40 лет. Я был посыльным в офисе, пока не подписал свой первый контракт. Я всегда буду благодарен футболу за все, что он мне дал", – сказал Сетьен в интервью El Pais.

Напомним, Кике Сетьен возглавлял Барселону с января 2020 года и был отправлен в отставку после поражения от мюнхенской Баварии со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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