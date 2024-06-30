"На Бельгию сборная Украины вышла просто с бешеным настроением. Посмотрите первые минуты, на Яремчука, на Миколенко. В течение игры все старались, все боролись, никто ног не прятал, борьбы не избегал. Я ни об одном футболисте, который сыграл против Бельгии, не скажу, что он не хотел.

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И я себя на мысли ловлю, что эти три матча сборной на Евро очень показательны. Колоссальный диссонанс между игрой против Румынии и двумя последующими матчами. Мне до одного места, какое там поколение – сильно сильнейшее в истории или не очень сильное. Кто там в каких клубах играет, и каких чемпионатах. Значение имеет только одно: выйти на поле, забыв о своем статусе и уровне зарплаты. Выйти на поле только с одной целью – отдать себя полностью. Все свое мастерство и умение умножить на старание и желание выгрызать на поле каждый мяч.



И пусть это лучше будет футболист из скромного чемпионата, который на поле будет готов умереть за ту сине-желтую футболку, чем футболист из топового чемпионата, который на поле рассматривает повтор момента на мониторе на стадионе. Момента, который уже прошел. В то время, когда соперник атакует.

Не готов к максимальной самоотдаче? До свидания! До свидания, прощай, сборная! Посиди дома, подумай, переосмысли. И тогда будем говорить", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

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