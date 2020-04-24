"Мне было смешно и неловко": российский футболист вспомнил, как укусил Зидана за лысину

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев рассказал о забавном эпизоде из матча Реала и московского Локомотива.

"Играть против такого футболиста, как Зидан, – это и вызов, и большое напряжение, и огромная ответственность. Когда Локомотив попал в Лиге чемпионов на Реал, нам достался лучший состав в истории мадридцев. А лучшим из лучших был Зидан. Чемпион мира. Чемпион Европы. Обладатель "Золотого мяча".

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Иногда казалось, что перед тобой машина. Ошибок он почти не допускал. Любил быть с мячом, но при этом часто играл в одно касание. Помню, что очень устал в этих двух матчах. Даже не физически, а от огромного напряжения: надо было постоянно держать внимание, пытаться угадать, как Зидан сыграет.

Держал его буквально зубами. В одном эпизоде ​​боролись за верховой мяч, выпрыгнул раньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови. Чистая случайность, Зидан так к этому и отнесся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения.

Хорошие матчи, вспоминаю их с удовольствием. И с большим интересом слежу за работой Зидана-тренера. Сильная личность. Во всех смыслах", – написал Евсеев в Instagram.

К слову, сейчас 44-летний обидчик Зидана возглавляет Уфу.

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