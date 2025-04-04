– Кто такой для тебя Александр Шовковский? Недавно он сказал, что Руслан Нещерет уже последний год-полтора был готов играть, но преимущество на твоей стороне было исключительно за счет опыта.

– Я тоже это смотрел. В первую очередь, для меня Александр Шовковский – это легенда Динамо, сборной и украинского футбола. Конкурентом его я не был, потому что он тренировался, а я был где-то рядом. Видимо тоже я был уже готов играть, но не играл тогда. Не знаю...

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Относительно этих слов... Как мне это прокомментировать? Мне было обидно это слышать. Как-то нелогично получается, что более сильный человек не играл, потому что был человек опытный. Мне было немножко неприятно. Много чего начали говорить, когда я уехал. Я поехал молча, чтобы посмотреть, что будет, я же не на Луну поехал или на Марс, хотя там погода похожа. Все меня забыли как-то, или недооценивают, не могу понять, – сказал Бущан в интервью YouTube-каналу Игорь Цыганик.

Напомним, в январе Георгий Бущан покинул Динамо и перешел в саудовский Аль-Шабаб. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. До этого голкипер всю карьеру провел в составе "бело-синих", вместе с командой он становился чемпионом Украины и дважды выигрывал национальный кубок.

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