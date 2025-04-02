– Как вы можете оценить Сольбаккена? Теперь все внимание сосредоточено на сохранении места в Серии А?

– Наша цель именно такая, мы не можем думать, что она заключалась в выходе в финал Кубка Италии, иначе это было бы нереалистично. Ребята хорошо поработали, заставив целый город жить мечтой.

Болонья сделала шаг к финалу Кубка Италии – Коваленко сыграл полный матч за Эмполи

Мне также был нужен этот матч, чтобы дать немного игровой практики Коваленко и, особенно, Сольбаккену, который сейчас физически чувствует себя хорошо, но нужно быть немного осторожным, ведь он недавно перенес операцию, – цитирует Д'Аверсу TUTTOmercatoWEB.

29-летний украинский полузащитник в матче против Болоньи впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Всего в нынешнем сезоне он сыграл 5 поединков за Эмполи.

Напомним, что Виктор присоединился к команде в феврале этого года, а с лета прошлого года находился в статусе свободного агента.

Ответный матч между Болоньей и Эмполи состоится 24 апреля.

Бущан вылетел из Кубка СА от Бензема и Ко – дубль экс-звезды ПСЖ лишил украинца шанса на первый трофей