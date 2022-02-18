"Пенальти Бондаренко и Судакова? Не самый приятный момент. Я и им об этом сказал в раздевалке, может, даже жестко это было, что это неуважение к сопернику. В первую очередь, мы должны уважать соперника, кто бы это ни был – Франция или другая команда. Тем более, счет не позволял такое делать.

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Ребята все поняли. С одной стороны, следует отметить, что они не побоялись. Скажем, в мое время мне бы за такое дали по голове. Это тоже нужно уважать, они сымпровизировали. Но потом головы склонили, поняли, что это было неправильно. Думаю, вы скоро снова увидите этот розыгрыш. Что-то мне подсказывает", – рассказал Ротань в интервью SportArena.

Напомним, Судаков и Бондаренко спижонили при счете только 1:0 в пользу Украины, но он продержался до финального свистка.

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