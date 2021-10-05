"Поединок оставил двоякие впечатления – оправдал ожидания и не оправдал. Оправдал по напряжению, страстям, ведь обе команды боялись допустить ошибку. Игра была хорошая, чемпионская. А не оправдал в том плане, что ожидал, что будут играть немножко агрессивнее и разнообразнее в атаке.

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Шахтеру не хватает форварда. Пока надо играть с ложной девяткой. Педриньо, Алан Патрик, Марлос – это не нападающие. Вот Сикан и Фернандо – форварды. Но Фернандо травмирован, а Сикан не дотягивает. Поэтому зимой руководству Шахтера придется решать вопрос с трансфером.

Ничья в этом матче больше в пользу Динамо. Все-таки у Шахтера есть отставание в три очка. В очной встрече хотелось это нивелировать, но не получилось. Еще все впереди. Но точно никто никого не переиграл. Команды сыграли ровно. Думаю, что и Луческу хотел выиграть, и Де Дзерби хотел выиграть. Но ни одной команде не удалось показать хороший футбол из-за боязни допустить ошибку.

Если сравнивать тренеров Шахтера, то Каштру был менее эмоционален. Тренерский штаб Де Дзерби импульсивный, живет игрой. Хотя мне больше импонирует Шахтер, который был раньше, еще при Луческу. А если говорить в общем, то мне хочется видеть такой Шахтер, который выигрывал Кубок УЕФА", – сказал Воробей в комментарии FanDay.

Напомним, после 10-ти туров Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ. Шахтер идет вторым, отставая на 3 пункта.

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