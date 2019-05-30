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"Мне больно видеть тебя в слезах", – Дрогба трогательно поздравил Чеха с завершением карьеры

17:27 63 Читати українською
"Мне больно видеть тебя в слезах", – Дрогба трогательно поздравил Чеха с завершением карьеры
Петр Чех / фото из соцсетей

Бывший нападающий Челси Дидье Дрогба обратился к голкиперу Арсенала Петру Чеха, с которым он ранее выступал в составе "синих".

"Я люблю тебя, легенда. Самый успешный вратарь в Премьер-лиге. Я уверен, что пройдет много времени, прежде чем кто-то другой побьет рекорд по количеству "сухих" матчей.

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Мне больно видеть тебя в слезах. Я знаю, как сильно ты хотел выиграть этот трофей, чтобы закончить свою карьеру на пике. Спасибо, мой герой", – написал Дрогба в Инстаграми.

Напомним, Чех заявил, что завершит карьеру по окончании сезона. Голкипер выступал за Челси с 2004 по 2015 год. С "синими" он завоевал 15 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона и четыре Кубка Англии, а также победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С Арсеналом вратарь выиграл три трофея.

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Англия Петр Чех Петр Чех Дидье Дрогба Дидье Дрогба Арсенал Арсенал Челси Челси
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