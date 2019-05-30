"Мне больно видеть тебя в слезах", – Дрогба трогательно поздравил Чеха с завершением карьеры

Бывший нападающий Челси Дидье Дрогба обратился к голкиперу Арсенала Петру Чеха, с которым он ранее выступал в составе "синих".

"Я люблю тебя, легенда. Самый успешный вратарь в Премьер-лиге. Я уверен, что пройдет много времени, прежде чем кто-то другой побьет рекорд по количеству "сухих" матчей.

Чех со слезами на глазах покидал стадион после финала Лиги Европы: Игроки Арсенала не заслуживали на подобное

Мне больно видеть тебя в слезах. Я знаю, как сильно ты хотел выиграть этот трофей, чтобы закончить свою карьеру на пике. Спасибо, мой герой", – написал Дрогба в Инстаграми.

Напомним, Чех заявил, что завершит карьеру по окончании сезона. Голкипер выступал за Челси с 2004 по 2015 год. С "синими" он завоевал 15 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона и четыре Кубка Англии, а также победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С Арсеналом вратарь выиграл три трофея.

Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом