"Мне больно смотреть, что Динамо не хватает звезд с неба, так дальше продолжаться не может", – известный телеведущий

Путешественник и известный телеведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился своим мнением об игре киевского Динамо.

"Я не настолько тщательно слежу за современной футбольной жизнью, поэтому, возможно, мой ответ кому-то покажется недостаточно компетентным. Мне, конечно, больно смотреть на то, что мой любимый клуб – Динамо в последнее время не хватает звезд с неба.

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Наверное, нужно выстроить игрокам правильную систему мотивации. Вспомнить те времена, когда Динамо было суперуспешной командой, имею в виду эпоху Лобановского, и возвращать тогдашнюю методику. В любом случае, что-то нужно менять. Так, как сейчас, дальше продолжаться не может", – сказал Комаров.

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