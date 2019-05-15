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"Мне больно смотреть, что Динамо не хватает звезд с неба, так дальше продолжаться не может", – известный телеведущий

15 мая 13:51 469 Читати українською
"Мне больно смотреть, что Динамо не хватает звезд с неба, так дальше продолжаться не может", – известный телеведущий
Динамо / Соцсети

Путешественник и известный телеведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров поделился своим мнением об игре киевского Динамо.

"Я не настолько тщательно слежу за современной футбольной жизнью, поэтому, возможно, мой ответ кому-то покажется недостаточно компетентным. Мне, конечно, больно смотреть на то, что мой любимый клуб – Динамо в последнее время не хватает звезд с неба.

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Наверное, нужно выстроить игрокам правильную систему мотивации. Вспомнить те времена, когда Динамо было суперуспешной командой, имею в виду эпоху Лобановского, и возвращать тогдашнюю методику. В любом случае, что-то нужно менять. Так, как сейчас, дальше продолжаться не может", – сказал Комаров.

Полная версия интервью Футбол 24: "У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським

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