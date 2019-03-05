"Мне больно из-за этой новости", – Боатенг прокомментировал решение Лёва не вызывать его в сборную Германии

Защитник сборной Германии Жером Боатенг уважает решение главного тренера Йоахима Лева не вызывать больше игрока в лагерь национальной команды.

"Тренер сборной Германии Йоахим Лёв сказал сегодня в интервью, что я больше не буду выступать за национальную команду. Он хочет предложить молодым игрокам место в сборной и дать команде новое лицо.

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Мне больно из-за этой новости, ведь для меня было большой радостью представлять свою страну на международной арене. Тем не менее, я уважаю новый курс и понимаю решение главного тренера.

Я сам был молодым и хотел, чтобы старшие игроки освободили место для меня. Лично я убежден, что могу продолжать играть на высоком уровне и буду продолжать это делать в будущем.

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Я всегда с большим удовольствием оглядываюсь на время, проведенное в сборной Германии. Я всегда был чрезвычайно горд носить форму национальной команды, и никогда не забуду лето 2014-го года.

Конечно, я бы хотел еще одного прощания для нас. Удачи команде в будущем", – написал Боатенг на своей странице в Твиттере.